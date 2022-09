وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات إبراهيم

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة إلى إسرائيل يرافقه وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية"وام".

