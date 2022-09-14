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  • وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات إبراهيم

وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات إبراهيم

i24NEWS

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وزير الخارجية الاسرائيلي اشكنازي يستقبل السفير الاماراتي الاول لدى اسرائيل محمد آل خاجة
Foreign Affairs Minstryوزير الخارجية الاسرائيلي اشكنازي يستقبل السفير الاماراتي الاول لدى اسرائيل محمد آل خاجة

سيبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة بين البلدين

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة إلى إسرائيل يرافقه وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية"وام". 

https://twitter.com/i/web/status/1570073857616220161 ...

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وسيبحث وزير الخارجية الإمارتية عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام "اتفاقيات إبراهيم"  بين الدولتين

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