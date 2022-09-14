الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية

دور الولايات المتحدة هو التأكد من أن التعاون الأمني يسير على خير ما يرام ومتواصل إلى جانب القيام بأمور أخرى

قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، اليوم (الأربعاء) في إشارة إلى التوترات في الضفة الغربية إن "الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية مصدر قلق كبير لنا، وهي تخص إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وبحسب النشر في معريف فقد نوهّت المسؤولة إلى "أن دور الولايات المتحدة هو التأكد من أن التعاون الأمني يسير على خير ما يرام ومتواصل إلى جانب القيام بأمور أخرى، مثل إجراء مناقشات تتطرق مباشرة إلى الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة." وتابعت أن مثل هذه الخطوة تسهم في "الحفاظ على تحسين الوضع الأمني".

في المقابل، دعا السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نيدس، الأحد في المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب بجامعة رايخمان، القادة الإسرائيليين إلى دعم حل الدوليتن من أجل الحفاظ على دولة يهودية وديمقراطية، منوهًا إلى أن "التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية تشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل مثل إيران ووكلائها".

وفي الوقت نفسه، حذر مسؤولون مصريون إسرائيل من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، ما قد يدفع باتجاه خروج الأوضاع عن السيطرة، ومرروا بالإضافة انتقاداتهم حول ذلك.