تجند بار في وحدة عوكيتس، وتدرج حتى وصل منصب كبير ضباط العمليات، وتخرج بدرجة البكالوريوس وسافر إلى أمريكا

جرت ،مساء اليوم الأربعاء، مراسم دفن الضابط الإسرائيلي بار فلاح ابن الثلاثين عاما الذي قتل في عملية مسلحة شنها فلسطينيان من بلدة كفر دان في ساعة متأخرة من ليلة، أمس الثلاثاء، بمحاذاة معبر الجلمة قرب جنين، وذلك في المقبرة العسكرية في نتانيا.

وبحسب تقرير لموقع N12، شارك في جنازة الضابط نحو ألف شخص، رافقوا العائلة في حزنها الأليم. ورثت أريئيل شريكة حياة الضابط الراحل بار بقولها "كنت أفضل إنسان عرفته طيلة حياتي، ودائما كنت أقول أن كثرة الأصدقاء من حولك تدل على أنك شعاع ضوء". "أمس فقط قلت لي عزيزتي أنا قوي، فلا تخشي شيئًا، سنقوم بكل ما تريدينه وفي نهاية الأسبوع سأكون هنا من أجلك. كلنا سنكون أقوياء من أجلك، الوالدة والأشقاء- ووالدك الموجود في السماء سوف تلتقي معه وتعوضان ما فاتكما".

تجند بار في وحدة عوكيتس، وتدرج حتى وصل منصب كبير ضباط العمليات، وتخرج بدرجة البكالوريوس، وسافر إلى الولايات المتحدة منتدبًا من وزارة الأمن وعاد إلى إسرائيل لشغل منصبه الأخير في وحدة ناحال. وقال أحد أصدقاء الطفولة ليدور يشاي، في رثاء صديقه "كان بار قائدنا، لقد نشأنا هنا معًا، وكشفنا على كل شيء. هو الأول في كل شيء، وقد كشف لنا كل شيء. الفرح، كل مشكلة، كل مصيبة. بار كان عنواننا الأول. لا أحد غيره، هو الذي قادنا جميعًا ".

وأشاد رئيس الوزراء يائير لابيد، اليوم (الأربعاء)، بالضابط بار فلاح "كان محاربًا بكل معنى الكلمة، حارب الإرهاب وقاد مقاتليه حتى الرمق الأخير". وأشار لابيد إلى أن العملية التي قُتل فيها بار أحبطت هجومًا كبيرًا وأنقذ أرواحًا بشرية. نحن نتألم معكم، بفقدانه".