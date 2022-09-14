وزير الأمن الإسرائيلي: "إغلاق معبري الجلمة وسالم بشكل كامل اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر"

وقف العمل بتصاريح الدخول إلى إسرائيل الخاصة بسكان كفر دان لغرض العمل في إسرائيل اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر

قال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق غسان عليان، اليوم الأربعاء، إن "وزير الأمن الإسرائيلي قرر إغلاق معبري الجلمة وكرم أبو سالم بشكل كامل، ووقف العمل بتصاريح الدخول إلى إسرائيل الخاصة بسكان كفر دان، بما في ذلك لغرض العمل في إسرائيل اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر".

وكان منسق أعمال الحكومة في المناطق، قد أوقف في في بداية شهر مايو/آيار المنصرم العمل بتصاريح دخول سكان قرية رمانة القريبة من جنين إلى إسرائيل لمدة حوالي ثلاثة أسابيع، جاء ذلك بعد أن قام اثنان من سكان القرية بارتكاب عملية عدائية في بلدة إلعاد. كما وحظرت وحدة أعمال الحكومة في المناطق خلال السنة المنصرمة دخول حوالي 2500 من "أفراد عائلات المسلحين الفلسطينيين الذين ارتكبوا عمليات عدائية ضد إسرائيليين"