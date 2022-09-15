الضفة الغربية: مقتل فلسطيني خلال اشتباكات مع مقاتلي سييرت ناحال بعد دخولهم القرية التي خرج منها منفذا عملية الجلمة

دخل الجنود القرية بغية اعتقال أقارب لمنفذي عملية الجلمة وبهدف إعداد الخرائط ومسح المنازل تحضيرا لهدمها

اندلعت اشتباكات وإطلاق نار بين فلسطينيين ومقاتلي سييرت ناحال، صباح اليوم الخميس، عقب دخول أفرادها قرية كفر دان غربي جنين، التي انطلق منها فجر أمس منفذا العملية قرب معبر الجلمة التي أودت بحياة قائدهم بار فلاح، ما أسفر عن مقتل فتى فلسطيني (17 عاما) شارك في إطلاق الرصاص باتجاه الجنود.

وكان الجنود الإسرائيليون دخلوا القرية التي انطلق منها منفذا عملية الجلمة بغية اعتقال أقارب لهما وبهدف إعداد الخرائط ومسح المنازل تحضيرا لهدمها، على ما جرت العادة بعد عمليات تودي بحياة إسرائيليين. من جانبهم أفاد الفلسطينيون أن القتيل فتى يبلغ من العمر 17 عاما ويدعى عدي طراد صلاح.

وألقى السكان باتجاه القوات الإسرائيلية زجاجات حارقة وحجارة وردت هذه باستخدام وسائل تفريق المظاهرات، ولم تقع إصابات في صفوف الجنود. وأفيد أنه تم العثور على وسائل قتالية وأسلحة من ضمنها بندقية كارلو ورصاص.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد أصيب الفتى "بجروح خطيرة في الرأس، ونقل إلى مستشفى خليل سليمان الحكومي، كما أصيب ثلاثة شبان آخرون، أحدهم إصابته حرجة".

يذركر أن وزير الأمن بيني غانتس وزير الأمن الإسرائيلي قرر إغلاق معبري الجلمة وكرم أبو سالم بشكل كامل، ووقف العمل بتصاريح الدخول إلى إسرائيل الخاصة بسكان كفر دان، بما في ذلك لغرض العمل في إسرائيل اعتبارا من أمس الأربعاء، وحتى إشعار آخر".