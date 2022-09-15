السلام الحقيقي هو السلام بين الشعوب وتطبيقه بين الناس يتم بعد التوقيع عليه بين الدول والقيادات

أجرت قناة I24news باللغة العربية حوارًا الأربعاء مع السفير الإسرائيلي لدى البحرين إيتان نائيه بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم برعاية الولايات المتحدة. وقال السفير "نحن هنا في البحرين بعد عامين من توقيع الاتفاق مشغولون بتطويره وتحويله من كلمات إلى أعمال. هنالك الكثير من الملفات والعمل فقط يتزايد. وسنرى في العام المقبل أرقاما أكبر. كنت أريد أن أرى رجال أعمال أكثر من البحرين يزورون إسرائيل، وأن تزداد العلاقات التجارية لكن علينا ان نتحلى بالصبر".

وحول السؤال ما إذا كانت المنطقة ستشهد المزيد من توقيع اتفاقيات مشابهة- قال السفير نحن بحاجة لمزيد من العمل الشعبي والعلاقات مع الناس وأن نكرس جزءًا كبيرًا من تفكيرنا لأن السلام الحقيقي هو السلام بين الشعوب وتطبيقه بين الناس يتم بعد التوقيع عليه بين الدول والقيادات.

ورفض السفير نائيه المزاعم بأن إيران لعبت دورا في تقريب إسرائيل من دول الخليج وقال "إن إيران بالفعل هي تهديد مشترك للعديد من الدول في المنطقة بينها إسرائيل لكن هناك عوامل كثيرة أخرى. البحرين تريد التطور والتطوير الاقتصادي، أن تنتقل من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التكنولوجيا والمعلومات. البحرين تسعى لتطوير علاقات جيدة مع كل دول الجوار. إسرائيل تندرج في الرؤيا البحرينية بشأن المستقبل، رؤية 2030. ما يعني أن تطوير العلاقات مع إسرائيل هي قضية ثنائية ومصلحة بحرينية.