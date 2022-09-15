غانتس: استبدال السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قد يكون أسوأ

دافع وزير الأمن عن بقاء السلطة الفلسطينية في السلطة مشيرًا إلى أن البديل سيكون "أسوأ وأكثر راديكالية"

دافع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس عن بقاء السلطة الفلسطينية في السلطة في الضفة الغربية، قائلا إن البديل سيكون "أسوأ وأكثر راديكالية".

أدلى غانتس بهذه التصريحات بعد يوم من الكشف عن أن أحد المسلحين الفلسطينيين اللذين هاجما جنودًا إسرائيليين عند السياج الأمني بالضفة الغربية بالقرب من قرية الجلمة شمالي جنين كان من أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

قتل الضابط الإسرائيلي بار فلاح في الهجوم، وأردت القوات الإسرائيلية الرجلين قتلى.

شهد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، لا سيما في مناطق شمال الضفة الغربية مثل جنين ونابلس. ردا على ذلك، صعدت القوات الإسرائيلية من عمليات مكافحة النشاطات المحظورة والاعتداءات المسلحة في ذلك الجزء من الضفة الغربية.

وشارك غانتس في الواقع بأعمال اليوم الأخير من مؤتمر معهد مكافحة الإرهاب في جامعة رايخمان في مدينة هرتسليا بوسط إسرائيل.

مراسل الدفاع في i24NEWS جوناثان ريغيف رفع تقريرًا عن المؤتمر قال فيه إن غانتس ومتحدثين آخرين في الحدث بمن فيهم مستشار الأمن القومي إيال حولتا الذي تحدث قبله، اتفقوا حول التأكيد على أهمية وجود "سلطة فلسطينية قوية".

كما رفض غانتس فكرة الدولة ثنائية القومية، وشدد على أهمية أن تكون إسرائيل دولة يهودية. لكنه قال أيضا إن إسرائيل لا تستطيع العيش مع "دولة إرهاب في الضفة الغربية".

وفيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي الإيراني، كرر غانتس ما قاله رئيس الوزراء يائير لابيد في وقت سابق من الأسبوع، قائلاً إنه على المدى القصير على الأقل لن يتم التوقيع على اتفاقية من قبل القوى العالمية. وقال وزير الدفاع "يبدو أن الاتفاق مع إيران راقد في غرفة الطوارئ. أعتقد أن الضغط يجب أن يستمر. إذا كان لا بد من اتفاق فعليها أن تكون صفقة أفضل."