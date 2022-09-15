الرئيس الإسرائيلي يتستقبل وزير خارجية الإمارات:"لم يكن أحد يتصور مثل هذا التعاون"

هرتسوغ:"قبل عشر أو عشرين عاما، عندما كان مسار الشرق الأوسط مليئا بالصراعات، لم يكن أحد يتصور مثل هذا التعاون"

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال استقباله لوزير الخارجية الاماراتي في مقر الرئاسة في القدس، اليوم الخميس، إن "العالم ينظر إلى اتفاقيات إبراهيم برهبة واحترام ويفكر في أن هناك شرق أوسط جديد يتم إنشاؤه والمضي قدما" في ما قال عبد الله بن زايد "إنها علاقة تاريخية، لكنني أعتقد من نواح كثيرة أن هذه علاقة اعتقد القليلون أنها ستكون مثمرة للغاية خلال عامين".

وأكد هرتسوغ على أنه سعيد للغاية أن "نرحب بكم هنا للاحتفال بمرور عامين على توقيع اتفاقات إبراهيم،" وتابع" قبل عشر أو عشرين عاما، عندما كان مسار الشرق الأوسط مليئا بالصراعات، لم يكن أحد يتصور مثل هذا التعاون".

وأقام الرئيس الإسرائيلي والسيدة الأولى ميشال هرتسوغ مأدبة غداء رسمية في مقر الرئاسة بالقدس اليوم الخميس تكريما لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث وقع الأخير في دفتر الزوار والتقى بالرئيس هرتسوغ في مكتبه، حيث قدم له رسالة من الرئيس الاماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وكان عبد الله بن زايد قد وصل إلأى إسرائيل على رأس وفد رفيع المستوى يضم ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ونورا بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتي ومحمد الخاجة سفير الدولة لدى إسرائيل.

قال الرئيس هرتسوغ: "يسعدنا للغاية أن نرحب بكم هنا للاحتفال بمرور عامين على توقيع اتفاقات إبراهيم". "قبل عشر أو عشرين عامًا ، عندما كان مسار الشرق الأوسط مليئًا بالصراعات ، لم يكن أحد يتصور مثل هذا التعاون".