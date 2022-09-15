وزير الخارجية الإماراتي يزور "ياد فاشيم" في مدينة القدس

وزار الشيخ عبدالله بن زايد "يادر فاشيم" مع 3 وزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة

زار وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، "ياد فاشيم" اليوم (الخميس) خلال زيارته الرسمية لإسرائيل بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات إبراهيم. في نهاية الزيارة، كتب في كتاب ضيوف ياد فاشيم "أنا هنا اليوم لتذكير أنفسنا بالدروس التي يعلمنا إياها التاريخ والمسؤولية الكبيرة التي نتحملها تجاه التسامح من أجل بناء مجتمعنا" وهاتف بن زايد: "يجب أن نتخذ خطوة شجاعة لبناء جسر سلام حقيقي للأجيال القادمة".

وزار بن زايد معرض التصوير الفوتوغرافي "ومضات من ذكرى" بقاعة الأسماء، وشارك في حفل تأبين في خيمة "الذكرى" ووقع دفتر ضيوف ياد فاشيم مع ثلاثة وزراء آخرين من دولة الإمارات العربية المتحدة بجانبه.

ورحب رئيس ياد فاشيم داني ديان بالزيارة وقال إن لها "معنى خاص، وإن زيارة كهذه تنقل رسالة إلى العالم مفادها أن تاريخ الهولوكوست يجب أن يصل إلى كل شخص بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنسية، وأن على كل منا واجب أن يتذكر إلى أين يمكن أن تؤدي معاداة السامية والكراهية، إذا لا يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم ".