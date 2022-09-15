نجم البوب جاستن بيبر يلغي حفلة موسيقية في إسرائيل كان من المقرر عقدها في أكتوبر الوشيك

أعرب الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة شين تشالمرز، عن "خيبة الأمل الذي قد يسببه هذا الخبر للمعجبين بجاستن بيير"

ألغى نجم البوب جاستن بيبر حفلته الموسيقية المخطط لها في إسرائيل في 13 أكتوبر/تشيرن الأول الوشيك، وبذلك تأكدت مخاوف المعجبين الإسرائيليين به عندما أعلن المغني الكندي عن توقف جديد لجولته العالمية في أوائل سبتمبر/أيلول الجاري لأسباب صحية.

وعانى النجم العالمي بالفعل لعدة أشهر من شلل جزئي في الوجه بسبب متلازمة رامزي هانت، وهو اضطراب عصبي نادر ناتج عن إعادة تنشيط فيروس الحماق أو القوباء المنطقية.

وكان من المقرر أن يحضر بيبر إلى إسرائيل في 13 أكتوبر من هذا العام. لكن طاقم الإنتاج التابع له أخبر ماكو ميوزيك أنهم يعملون على إلغاء العرض.سبق لبيبر أن أحيا حفلتين موسيقيتين في إسرائيل عامي 2011 و 2017 ، خلال عرضه الفني "بيربوس تور".

وكان جاستن بيبر قد قرر في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري وقف برامجه الفنية والنزول عن المسرح بغية التركيز على صحته، و قال إنه سيعلق جولته العالمية "جاستيس".

وكتب بيبر على حسابه في "تويتر" و "انستغرام" "في وقت سابق من هذا العام، أعلنت عن معركتي مع متلازمة رامزي هانت، حيث كان وجهي مشلولًا جزئيًا". "نتيجة لهذا المرض، لم أتمكن من إكمال الجزء الخاص بأمريكا الشمالية من جولة جاستيس/العدالة."

وقال المغني البالغ من العمر 28 عامًا بعد عرضه في البرازيل، "لقد نال مني الإرهاق وأدركت أنني بحاجة إلى جعل صحتي أولوية في الوقت الحالي. لذلك سوف آخذ استراحة من القيام بجولة في الوقت الحالي ".

وكان جاستن بيبر قد قطع بالفعل جولته "Justice World Tour" لعدة أسابيع في يونيو/حزيران المنصرم ، قبل استئناف المسرح في أوروبا ومؤخرًا في مهرجان Rock in Rio الرئيسي في البرازيل. لكن في نهاية حفله في العاصمة البرازيلية ، قال المغني إنه "مرهق" ، وأعلن أنه يريد أخذ استراحة أخرى.