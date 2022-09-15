تقرير: إسرائيل تفتقر إلى العاملين في المجال الطبي

أشارت الدراسة إلى أن في أوروبا 121 عامل طبي لكل 10000 ساكن مقارنة بـ 90 فقط لكل 10000 في إسرائيل

ذكرت تقرير لدراسة أنجزتها منظمة الصحة العالمية حول إسرائيل صدر ، اليوم الخميس، أن إسرائيل تعاني من نقص كبير في العاملين في القطاع الطبي،ولفتت الدراسة إلى أن عدد الأطباء والممرضين والأخصائيين النفسيين في إسرائيل أقل من المتوسط ​​الأوروبي.

وأشارت الدراسة إلى أن في أوروبا 121 عامل طبي لكل 10000 ساكن مقارنة بـ 90 فقط لكل 10000 في إسرائيل، وردت هذه الأرقام المقلقة خلال مؤتمر للشعبة الأوروبية في منظمة الصحة العالمية عقد هذا الأسبوع في فندق هيلتون في تل أبيب.

وكشف التقرير أنه يوجد في أوروبا حوالي 15 خريجًا طبيًا لكل 100،000 شخص، ينخفض ​​هذا الرقم إلى سبعة في إسرائيل، وهي واحدة من أدنى النسب بين الدول الأوروبية، واعتبر هذا الرقم الأكثر إثارة للقلق المتعلق بعدد الأطباء مقارنة بعدد السكان. إذا كان المتوسط ​​3.7 لكل 1000 نسمة في أوروبا، فهو 3 فقط لكل 1000 نسمة في إسرائيل. يتعلق نقص الموظفين أيضًا بطاقم التمريض. المتوسط ​​هو 8 لكل 1000 في أوروبا عندما يكون 5 فقط لكل 1000 في الدولة اليهودية.

وعلى الرغم من هذه الأرقام المقلقة، يشير التقرير إلى أن عدد العاملين في المجال الطبي في إسرائيل ارتفع مقارنة بالعام المنصرم.

ومن جهته رحب وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز ، باستضافة إسرائيل لأول مرة مؤتمر القسم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية.وقال "إنه امتياز عظيم وله أهمية هائلة لنظام الرعاية الصحية الإسرائيلي ودولة إسرائيل". واضاف"لقد برزت سياستنا تجاه وباء كورونا وقدرات نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي بشكل كبير على الساحة العالمية. كما أنها أثارت اهتمامًا كبيرًا خلال هذا المؤتمر" وتابع "لم يعد هناك مجال للشك: تتمتع إسرائيل الآن بسمعة قوية في مجال الصحة العالمية. لقد أدركت الاعتراف والتقدير لنظام الصحة الإسرائيلي وما يقدمه"