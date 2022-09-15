الأردن: خروج طفلة رضيعة سالمة بعد يوم كامل تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة في عمان

أم ملاك تقول:"بعد مرور أكثر من 24 ساعة أخبرني رجال الإنقاذ أنهم سمعوا صوت طفلة. قلت يا رب تكون طفلتي".

خلف خبر خروج طفلة رضيعة ذات الأربعة اشهر من بين ركام عمارة اللويبدة المنهارة في عمان/الأردن، ظلت عالقة تحته لأكثر من 24 ساعة ردود فعل مؤثرة لدى الأردنيين وصفوه بـ"المعجزة" وتسبب الحادث بمقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينما لا يزال العمل جاريا على محاولة انتشال جثث أو أحياء.

وكان مقطع فيديو وزعته قوى الأمن أظهر عمال الانقاذ وهم يخرجون ملاك من فتحة ضيقة بين أنقاض المبنى الذي انهار الثلاثاء بينما كانت تجري فيه أعمال صيانة. وبدت الطفلة في حالة جيدة، ثم أدخلت في سيارة إسعاف أسرعت بها الى المستشفى.

وتروي والدة الطفلة إسراء رائد (26 عاما) لوكالة فرانس برس فرحتها لدى رؤية طفلتها "عندما أخرجوها، عرفتها من بيجامتها الزهرية... كانت فرحتي واضحة جدا ولا توصف... زغردت ودعوت الله أن ينجي الآخرين".وتقول إسراء رائد من أمام المستشفى بتأثر "كان لدي إحساس في داخلي أنها على قيد الحياة، وكان زوجي يطمئنني هو الآخر قائلا إن ابنتنا بخير وهي بانتظارنا".وتضيف "أنا سعيدة جدا وأحمد الله على سلامتها. الطبيب قال لي إنها معجزة أن تكون خرجت بسلام من تحت حطام بناية ذات أربعة طوابق".

واضافت إسراء "أنا لا أسكن هذه العمارة. تعيش في العمارة صديقتي التي (...) تركت طفلتي لديها، لأوصل طلبية، فأنا أعمل في تصميم العطور والماكياج. بعد نحو ساعة، رنّ هاتفي، وأُخبرني أحدهم أن ابنتي سقطت فعدت مسرعة كالمجنونة. ظننت أنها قد تكون سقطت من فوق السرير، لكن عندما وصلت رأيت أن عمارة كاملة سقطت فوق ابنتي".

وتتابعت "كنت أصرخ وأنادي أين ابنتي؟ اين ابنتي؟... بعد مرور أكثر من 24 ساعة "أخبرني رجال الإنقاذ أنهم سمعوا صوت طفلة. قلت يا رب تكون طفلتي".