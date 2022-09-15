مكتب الاتصال الاسرائيلي لدى الرباط يؤكد عدم اعفاء رئيسه من منصبه

بيان مكتب الاتصال الإسرائيلي"لم يتم إعفاء ديفيد غوفرين من منصبه في المغرب من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلي"

عقبت إدارة الشؤون الجارية في مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، في بيان عن أخبار تداولت إعفاء رئيسه دافيد غوفرين من طرف الخارجية الإسرائيلية واستبداله وتعين خليفة له، موضحا"لم يتم إعفاء ديفيد غوفرين من منصبه في المغرب من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية"

وأكد البيان على أن وصول الدبلوماسية الكبيرة في وزارة الخارجية الإسرائيلية ألونا فيشر كام، إلى المغرب مؤقتا لضمان استمرارية عمل مكتب الإتصال بالرباط.