قيادي عسكري إسرائيلي: التكنولوجبيا ستكون عنوان الحرب القادمة

المؤتمر سيأتي بحلول تكنولوجيا جديدة ومتميزة لمحاكاة التهديدات المتنوعة مرفق بتبادل المعرفة والتعلم من الجيوش

قال مصدر عسكري في الجيش الإسرائيلي لمراسل قناة i24NEWS أدهم حبيب الله في ختام المناورات العسكرية التي جرت في قاعدة سيلين العسكرية في جنوب البلاد، إن "ملامح الحرب المقبلة ستكون أكثر تكنلوجبية والحديث يدور عن فضاء المعركة وليس عن ساحتها فحسب"

جاءت تصريحاته إثر انتهاء المؤتمر الدولي للتجديد والتحديث العسكري بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم من بينها دول عربية والذي بدأ يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري وينتهي في 15 منه،

وسيتناول المشاركون في المؤتمر على "آليات التغيير والابتكار التي يشهدها ميدان المعركة الحديثة بالتركيز على: الدفاع المتعدد الأبعاد، الولوج البري المتعدد الأبعاد، الضربات المتعددة الأبعاد، إدارة الطيف العسكري - سبكتروم، السايبر البحث والأساليب

و يعد المؤتمر الذي يحمل اسم "التطوير الابتكاري" أساسًا مهمًا لتعزيز الشراكة بين الدول، بغرض تبادل المعرفة والتعلم المتعمق في تفعيل وبناء القوة، مع إنشاء البنى التحتية للشركاء المستقبليين في التحولات العسكرية، التطور والتجدد العسكري سيكونان من صلب أعمال المؤتمر الدولي بقيادة قادة جيش الدفاع ومن شأنه أن يعزز الشرعية الدولية في مجال توسيع حرية العمل وخلق عمق استراتيجي مع ابراز دور اسرائيل كقوة إقليمية وجسر بين الشرق والغرب والقارات لا بل الثقافات ودورها الفعال كمورد عالمي مهم في مجال الابتكار والأمن المحلي والدولي من خلال التجربة العسكرية والقدرات التكنولوجية.

واختتم المؤتمر بعرض نموذج عسكري للأركان العامة بقيادة سلاح البر ومشاركة كافة أذرع الجيش الإسرائيلي، يعكس القدرات الحديثة في أساليب القتال ويستخدم من أجل ترسيخ مفهوم النصر والتغير الذي طرأ على عملية القتال في الميدان حديثا، ومن شأن هذا المؤتمر أن يأتي بحلول تكنولوجيا جديدة ومتميزة لمحاكاة التهديدات المتنوعة مرفق بتبادل المعرفة والتعلم مع الجيوش الأخرى