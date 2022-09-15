حركة حماس تعلن استئناف علاقتها مع "سوريا الشقيقة" بعد عشر سنوات من القطيعة

أكدت حماس" وقوفنا إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"

أعلنت حركة حماس في بيان، اليوم الخميس، أنها ماضية في علاقاتها في تطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية"، مشيرة إلى أن قرارها يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة"

وأكدت حماس" وقوفنا إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"وأعربت عن تقديرها لـ"الجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».

وأضاف البيان: "ندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها"وتابع "نؤكد على موقفنا الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ونرفض أي مساس بذلك" وأضاف البيان: "نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية".