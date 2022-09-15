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الضفة الغربية: جريح في عملية إطلاق نار في مستوطنة الكرمل

i24NEWS

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أصيب شاب يبلغ من العمر 20 عامًا بجروح طفيفة في هجوم إطلاق النار على مستوطنة الكرمل في جنوب جبل الخليل

ذكرت خدمة الإنقاذ التابعة لنجمة داود الحمراء، اليوم الخميس، أن مسعفين يعالجون شابا يبلغ من العمر 20 عاما أصيب بجروح متوسطة جراء إطلاق النار في مستوطنة الكرمل جنوب الضفة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

ويتم التحقق حاليا ما إذا كان المنفذ تسلل إلى المستوطنة أو أطلق النار من خارجها ، قرب المدرسة الدينية المجاورة للسياج.

ويأتي الحادث فيما سمع جوي صفارة الإنذار في المنطقة تشير للاشتباه في تسلل مشتبه به، ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي إن "التحقيق جار في الحادث ودعا المستوطنين إلى البقاء في منازلهم"

وتواجدت قوات الجيش الإسرائيلي  في مكان الحادث، وعملية البحث جارية في المستوطنة وحولها في جنوب جبل الخليل في شمال البلاد.

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