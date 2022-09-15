جنديان كنديان يدخلان الضفة الغربية لجمع معلومات عن المستوطنين

يوهاي:"حان الوقت لأن تضع دولة إسرائيل قضية الحكم على رأس أولوياتها" وتابع"شعب إسرائيل لديه جيش واحد فقط"

دخل جنديان كنديان بشكل غير قانوني إلى الضفة الغربية، اليوم الخميس، للقاء السكان العرب في قرية الطواني في محافظة الخليل، لجمع الشهادات بشأن "عنف المستوطنين"وكتب مواطن عربي على صفحته في فيسبوك ونشر صورة من اللقاء "المنسق الكندي زار قرية التوانة لمعرفة المزيد عن معاناة السكان وهجمات المستوطنين".

وقام رئيس المجلس الإقليمي لجبل الخليل، يوهاي ديماري، بعد أن علم بالزيارة، بالاتصال بمختلف الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي، طالبًا إياها بطرد الجنديين الكنديين. وغادر الأجنبيان المنطقة بعد تدخل قوات الجيش"

وقال ديماري عقب الحادث "حان الوقت لأن تضع دولة إسرائيل قضية الحكم على رأس أولوياتها" وتابع"شعب إسرائيل لديه جيش واحد فقط، وهو وحده المسؤول عن سلامة جميع مواطني [الضفة الغربية" وأكد على أنه "يجب على الدولة أن تفعل ما هو ضروري حتى لا تسمح للجيوش الأجنبية بدخول المنطقة دون تنسيق وبدون مرافقة عسكرية. بدون ذلك، سنستمر في فقدان سلطتنا في المنطقة الأكثر أهمية لاستمرارية دولة إسرائيل والدفاع عنها، وسنشجع الهجمات العنيفة ضد المستوطنين ".

وقتل ضابط اسرائيلي في وقت سابق من أمس الاربعاء عندما اندلع اشتباكات بالرصاص بين جنود اسرائيليين ومسلحين فلسطينيين بالقرب من جنين بشمال الضفة الغربية.