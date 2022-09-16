لبنان: ضابط في الجيش يقتحم مصرفًا ويطلق النار في الهواء، ووزير الداخلية يدعو إلى اجتماع طارئ

10 عمليات اقتحام مسلحة خلال يوم.. مصارف لبنان تغلق أبوابها

اقتحم ضابط في الجيش فرع بنك في لبنان مسلحًا وأطلق النار في الهواء وطالب بمدخراته المودعة في بنك بيبلوس. جاء هذا بحسب وسائل الإعلام في البلاد وتعد هذه سابع عملية سطو على بنك يرتكبها مسلح فى البلاد منذ يوم الاربعاء.

وذكر مصدر أن الرجل "نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية، قبل اعتقاله". يأتي هذا بعد عملية الاقتحام التي لفتت انتباه العالم، الأربعاء، التي قامت بها لبنانية تدعى سالي، لتتمكن من الحصول على أموالها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

واقتحمت سالي وشقيقتها إكرام فرع مصرف بلوم بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.

وشهد فرع بنك ميد "بنك البحر المتوسط"، في منطقة عاليه الشوفية، محاولة اقتحام هي الثانية من نوعها في نفس اليوم في لبنان.

وتتكرر من حين لآخر حوادث اقتحام المودعين للمصارف اللبنانية للمطالبة بسحب أموالهم المجمدة، مما يعكس خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة. وعليه دعا وزير الداخلية اللبناني إلى اجتماع طارئ عاجل بشأن هذه المسألة. وفي الوقت نفسه، أعلنت جمعية البنوك في الدولة إغلاق جميع فروع البنوك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على الموقف.