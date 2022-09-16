إسرائيل تستعد لربط حقل الغاز "كاريش" المتنازع عليه مع لبنان بمنظومتها

إسرائيل:"حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة"لبنانك"الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها"

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان، اليوم الجمعة، إنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غاز بحري متنازع عليه مع لبنان، قبل ربطه بشبكة الغاز الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها "منحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة إينيرجيان ومقرها لندن".

وأكد البيان على أنه "في إطار المرحلة التالية للمشروع، المخطط لها في الأيام القادمة، سيبدأ فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى النظام الوطني".

يأتي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 أيام على تأكيد إينيرغيان أن "مشروعنا الرئيسي كاريش في طريقه لبدء الإنتاج في غضون أسابيع قليلة".

وفي حين تقول إسرائيل إنّ "حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة"، يقول لبنان إن "الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل"

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا قد أكد ،أمس الخميس، خلال مؤتمر في جامعة ريتشمان في هرتسليا على أن "التهديدات لن تردع إسرائيل وستواصل تحقيق مصالحها في مجال الطاقة وتفعيل كاريش والوفاء بالعقود المهمة التي وقعتها، بما فيها مع مصر والاتحاد الأوروبي".

وتوسطت الولايات المتحدة في الخلاف الذي تصاعد مطلع حزيران/يونيو مع استقدام إينيرجيان سفينة لاستخراج الغاز من الحقل.وتحدث المفاوض الأميركي آموس هوكستين يوم الجمعة المنصرم عن "تقدم" في المفاوضات لكنه قال إن التوصل الى اتفاق "لا يزال يتطلب مزيدا من العمل".

وركزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعا متنازع عليها وذلك وفقاً لمطالب لبنان التي سجّلت لدى الأمم المتحدة في 2011. ولاحقاً طلب لبنان توسيع مساحة هذه المنطقة إلى 1430 كيلومترا مربعا، بحيث تشمل حقل كاريش.

ومن جهته وجه حزب الله اللبناني تحذيرات متكررة إلى إسرائيل من أي نشاط في حقل كاريش. وبداية تموز/يوليو المنصرم، اعترض الجيش الاسرائيلي مسيّرات غير مسلحة أرسلها الحزب في اتجاه الحقل.