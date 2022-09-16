وزير الأمن الإسرائيلي: تم إحراز تقدم كبير في العلاقات الأمنية بين المغرب وإسرائيل

وزير الأمن الإسرائيلي: "منذ توقيع مذكرة تفاهم أمنية تم إحراز تقدم كبير في العلاقات الأمنية بين البلدين

قال وزير الأمن الإسرائيلي خلال لقائه بالمفتش العام للقوات المسلحة المغربية“منذ لقائنا الأول قبل نحو عام، خلال زيارتي التاريخية إلى المغرب وتوقيع مذكرة تفاهم أمنية، تم إحراز تقدم كبير في العلاقات الأمنية بين البلدين”.

وأكد غانتس الذلي التقى فاروق بلخير في إطار المؤتمر الدولي للتجديد والتحديث العسكري الذي نظمه الجيش الإسرائيلي، في تل أبيب بمشاركة العشرات من قادة جيوش العالم من بينها دول عربية “نحن عازمون على الاستمرار في تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها”.

وكان المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية فاروق بلخير قد وصل إلأى إسرائيل، للمشاركة في مؤتمر الابتكار الذي تنظمه تل أبيب حول التجديد والتحديث العسكري، الذي انعقد بين 12 و15 منسبتمبر/أيلول الجاري

وجرت مراسم استقبال رسمية للمسؤول المغربي برئاسة قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بمقر قيادة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في مدينة تل أبيب (وسط إسرائيل).

واختتم المؤتمر بعرض نموذج عسكري للأركان العامة بقيادة سلاح البر ومشاركة كافة أذرع الجيش الإسرائيلي، يعكس القدرات الحديثة في أساليب القتال ويستخدم من أجل ترسيخ مفهوم النصر والتغير الذي طرأ على عملية القتال في الميدان حديثا، ومن شأن هذا المؤتمر أن يأتي بحلول تكنولوجيا جديدة ومتميزة لمحاكاة التهديدات المتنوعة مرفق بتبادل المعرفة والتعلم مع الجيوش الأخرى