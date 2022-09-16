بنيامين نتنياهو بعد لقائه وزير خارجية الإمارات: "اتفاقيات إبراهيم التاريخية غيّرت وجه الشرق الأوسط بأكمله"

نتنياهو:"يمنح السلام بين بلدينا أملًا كبيرًا، ومن المثير دائمًا رؤية الازدهار الذي جلبته هذه الاتفاقيات".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بعد لقائه في إسرائيل مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في تغريدة اليوم الجمعة، إن "اتفاقيات إبراهيم التاريخية غيّرت وجه الشرق الأوسط بأكمله"

واشار نتنياهو في تغريدته إلى أنه سعد "بلقاء الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم. نحتفل في هذه الأيام بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم"".

وأضاف أنه "يمنح السلام بين بلدينا أملًا كبيرًا، ومن المثير دائمًا رؤية الازدهار الذي جلبته هذه الاتفاقيات".

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد وصل إلى إسرائيل، الأربعاء، في زيارة بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم في البيت الأبيض، والتقى أمس الخميس مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد.