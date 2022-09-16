على متنها العشرات من السياح الإسرائيليين، لحضور احتفالا “هيلولة” الحاخام حاييم بينتو التي تقام سنويا بالصويرة

استقبل مطار مدينة الصويرة موكادور في المغرب، أمس الخميس، أول طائرة إسرائيلية التابعة لشركة "إل عال" قادمة مباشرة من مطار بن غوريون بتل ابيب وعلى متنها العشرات من السياح الإسرائيليين، لحضور احتفالا “هيلولة” الحاخام حاييم بينتو التي تقام سنويا بالمدينة.

وكان على متن الطائرة التابعة لشركة "ال عال" الإسرائيلية حيث حظيت الرحلة بمراسم استقبال خاصة في مطار الصويرة موكادور.

ونشر نائب السفير الإسرائيلي بالمغرب، ايال دافيد، تغريدة هلى حسابه في تويتر يعلن من خلالها "حلول أول رحلة مباشرة بين تل أبيب و مدينة الصويرة، غرب المغرب".

https://twitter.com/i/web/status/1570738030595702785 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويشكل هذا الموسم السنوي بالنسبة للطائفة اليهودية في المغرب، التي حجت من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا، مناسبة لمد جسور التواصل مع بلدها المغرب، أرض السلام والتسامح والتعايش السلمي والإنفتاح.

ويعتزم المغرب جذب 200 ألف سائح إسرائيلي بشكل سنوي، خاصة وأن مدنا مثل الصويرة وفاس وطنجة واصيلة ومكناس والدار البيضاء ووزان وورازازات ومراكش وغيرها تضم مئات المزارات اليهودية، لحاخامات وربيين يهود من أصول مغربية.