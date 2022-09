استقبل مطار مدينة الصويرة موكادور في المغرب، أمس الخميس، أول طائرة إسرائيلية التابعة لشركة "إل عال" قادمة مباشرة من مطار بن غوريون بتل ابيب وعلى متنها العشرات من السياح الإسرائيليين، لحضور احتفالا “هيلولة” الحاخام حاييم بينتو التي تقام سنويا بالمدينة.

وكان على متن الطائرة التابعة لشركة "ال عال" الإسرائيلية حيث حظيت الرحلة بمراسم استقبال خاصة في مطار الصويرة موكادور.

ونشر نائب السفير الإسرائيلي بالمغرب، ايال دافيد، تغريدة هلى حسابه في تويتر يعلن من خلالها "حلول أول رحلة مباشرة بين تل أبيب و مدينة الصويرة، غرب المغرب".