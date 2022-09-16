تقرير : تدهور صحة المرشد الأعلى "للثورة الإيرانية" علي خامنئي

خضع لعملية جراحية الأسبوع المنصرم، بسبب انسداد في الأمعاء، ويعانى من آلام في المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي (83 عاما)، يعاني من المرض وتدهورت صحته مؤخرا حيث يمكث بالفراش تحت ملاحظة الأطباء، بعدما خضع لعملية جراحية الأسبوع المنصرم، بسبب انسداد في الأمعاء، ويعانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة.

وأكدت الصحيفة نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن المرشد الإيراني ألغى جميع نشاطاته العلنية الأسبوع المنصرم، بسبب مرضه الخطير، وأوضح أحد المصادر أن خامنئي،

وحسب المصادر، يخضع علي خامنئي حاليا للمراقبة الطبية على مدار الساعة، حيث اعتبرت حالته الأسبوع الماضي "حرجة"، لكنها تحسنت وهو يستريح حاليا في الفراش، لكن الأطباء ظلوا قلقين بشأن وضعه الصحي.

وألغى مكتب خامنئي، الأسبوع الماضي، جميع اجتماعاته، بما في ذلك اجتماعا سنويا مهما مع مجلس الخبراء، الذي يختار خليفة له بعد وفاته، وكان المرشد مريضا لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، حسب المصادر.

تقارير إيرانية أشارت سابقا إلى استمرار الغموض حول صحة المرشد علي خامنئي، مع استمرار غيابه عن أي نشاط.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني هاشم هاشم زادة هريسي "إن "أعضاء مجلس الخبراء لم يلتقوا بالمرشد من أجل راحته وعدم تضييع وقته"، ما زاد التكهنات حول تدهور صحته.