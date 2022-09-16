رئيس حزب الليكود يفضل لحزب التجمع الترشح حتى يتمكن من زيادة تقسيم الناخبين العرب وتبديد اصوات من يختارونه

اتهم رئيس حزب التجمع العربي في إسرائيل سامي ايو شحاذة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بتدبير الانقسام بين حزبه وعضوين آخرين في القائمة المشتركة.

جاءت الاتهامات التي أطلقها سامي أبو شحادة في الوقت الذي كان فيه محللون ينظرون في ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون أكثر فائدة لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أو يائير لابيد.

وقال مسؤول بارز في الكتلة المؤيدة لنتنياهو، أوردها موقع"واينت" الإخباري،اليوم الجمعة، إن "رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يفضل لحزب التجمع الترشح حتى يتمكن من زيادة تقسيم الناخبين العرب وتبديد أصوات من يختارونه" الحزب إذا فشل في تجاوز نسبة الحسم.

وكان حزب الليكود قد طلب في مناسبات انتخابية سابقة من لجنة الانتخابات المركزية "استبعاد أعضاء حزب التجمع والحزب ككل، بحجة أن الحزب وممثليه يحرضون على الإرهاب" غير أن محكمة العدل العليا حكمت ضد الليكود وحلفاء يمينيين آخرين الذين قدموا الالتماسات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، فيمقابلة مع القناة الإسرائيلية(12)، رفض رئيس الجبهة-العربية للتغيير أيمن عودة، فكرة أن "الانقسام يعمل لصالح انتخاب نتنياهو" وشدد على أن الإقبال العربي على الانتخابات سيكون أعلى من المتوقع لأن الأقلية تعهدت بمنع قادة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش. وإيتامار بن غفير من أن يصبحا وزيرين.

وبجسب استطلاع أجرته القناة الإسرائيلة (14) فإن الكتلة اليمينية - المتدينة بقيادة نتنياهو تحصل على 61 مقعدًا. بالإضافة إلى ذلك، تزداد قوة أييليت شاكيد والبيت اليهودي ويقتربان من نسبة الحسم.

وتتوزيع المقاعد على النحو التالي: الليكود - 34 مقعد. يش عتيد - 22. معسكر الدولة - 12. الصهيونية الدينية ، عوتسما يهوديت ونوعام - 11. شاس - 9 يهودا توراة - 7. يسرائيل بيتنا - 6. القائمة المشتركة- 5. ميرتس- 5. العمل- 5 والقائمة العربية الموحدة- 4.

وبحسب تقسيم الكتل: تحصل كتلة اليمين على 61 مقعدًا وبهذا يتمكن نتيناهو من تشكيل حكومة . اما كتلة اليسار مركز- 54 مقعدأ.