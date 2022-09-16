خاص لـ i24NEWS : تزايد طلب السوريين في الجولان للجنسية الإسرائيلية بحسب معطيات

مصادر خاصة أشارت الى أن القيادة الدرزية في إسرائيل تلعب دورا لافتا لمنع تجنيس دروز الجولان

أشارت معطيات صادرة عن مركز "شومريم" الإسرائيلي للإعلام، إلى أن هناك ارتفاعًا في طلب السكان السوريين في قرى هضبة الجولان الأربعة (مسعدة، مجدل شمس، بقعاثا وعين قينيا) للجنسية الاسرائيلية خلال العامين الأخيرة بنسبة ثلاثة أضعاف.

وبحسب المعطيات، يصل عدد السوريين في الجولان الذين يملكون الجنسية الاسرائيلية إلى 4303 متجنس من أصل 21,215، ما يعني نحو خمس سكان الجولان هم من حملة الجنسية الاسرائيلية، إلا ان الغالبية الساحقة ما زالت ترفض حيازتها منذ بسط السيطرة الاسرائيلية على الجولان عام 1967 وإحلال القانون المدني عليه عام 1981.

ويتعرض حملة الجنسية الاسرائيلية في الجولان الى الحرمان الديني والمقاطعة الاجتماعية التي تفرضها القيادات الدينية هناك.

مصادر خاصة أشارت لقناة i24NEWS إلى أن قيادة الطائفة الدرزية في اسرائيل والتي يخدم أبناؤها في الجيش الاسرائيلي تلعب دورًا لافتًا في منع تجنيس دروز الجولان، خشية على أقربائهم في سوريا.

كما ذكر بعض السكان في الجولان لمراسل قناة i24NEWS أن الموقف من الرئيس السوري بشار الأسد كان أحدى العوامل التي دفعت بعض الجولانيين المعارضين لطلب وحمل الجنسية الاسرائيلية.

وأفاد البعض أن إغلاق إسرائيل لمعبر القنيطرة منذ اندلاع الأزمة في سوريا ومنع وصول الطلاب في الجولان إلى الجامعات السورية وانقطاع النشاط التجاري أحدث فراغًا وأدى لهذه الحالة، خصوصًا في أوساط الأجيال الناشئة.

وأشار الباحث والمؤرخ د. يسري خيزران في حديث لقناة i24NEWS إلى ان المجتمع الجولاني يمر بتحولات تنم عن إفراز طبيعي للواقع وفقدان الخيارات وحالة الفراغ، لا سيما بعد الأزمة السورية وما يعرف بالـ "الربيع العربي"، عدا عن تحديات المعيشة في اسرائيل واللامبالاة من الحرمان الديني والمقاطعة الاجتماعية.

ونوه د. خيزران ان اسرائيل سعت منذ عام 2014 إلى دمج دروز الجولان من خلال خطط اقتصادية عديدة.