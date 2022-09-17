سوريا: قصف منسوب لإسرائيل يستهدف محيط مطار دمشق الدولي يسفر عن مقتل 5 جنود

تابع المصدر ذاته أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها"

أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم السبت، أن إسرائيل شنت غارة جوية على مطار دمشق الدولي ومواقع أخرى جنوب العاصمة أسفرت عن مقتل 5 جنود وإلحاق أضرار مادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري في الجيش السوري، إن "الهجوم الجوي الإسرائيلي، أسفر عن مقتل 5 جنود سوريين"، وأكد أن "إسرائيل نفذت هجوما جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرقي بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وتابع المصدر ذاته أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها"، ولم يرد تأكيد فوري على ما إذا كان القصف قد أثر على عمليات المطار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد أغسطس/آب الماضي، أن "قصفا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب ومستودعات إيرانية قرب المطار"، مشيرا إلى "وقوع 4 انفجارات مجهولة هزت مناطق شمال وشمال غرب سوريا".