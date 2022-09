إيران: وفاة شابة بعد احتجازها لدى الشرطة تثير غضبا عارما في طهران

أفادت وسائيل إعلام إيرانية، أن الشابة الإيرانية مهسا أميني، توفيت أمس الجمعة، وذلك بعد دخولها في غيبوبة إثر توقيفها الأربعاء الماضي على يد شرطة الأخلاق في طهران، ما دفع ناشطين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها "المشبوهة" وإحضارهم أمام القضاء.

وقال ل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مهسا أميني،، "للأسف ماتت ونقلت جثتها إلى معهد الطب الشرعي"، فيما نقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما في ذلك موقع "إيران وير" وصحيفة "شرق" عن أسرتها قولها إنها "نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة على اعتقالها وقد توفيت".