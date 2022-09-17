إيران: وفاة شابة بعد احتجازها لدى الشرطة تثير غضبا عارما في طهران

من جهتها، أفادت قناة "تصوير 1500" التي تراقب الانتهاكات في إيران بأن "الشابة تلقت ضربة على رأسها"

أفادت وسائيل إعلام إيرانية، أن الشابة الإيرانية مهسا أميني، توفيت أمس الجمعة، وذلك بعد دخولها في غيبوبة إثر توقيفها الأربعاء الماضي على يد شرطة الأخلاق في طهران، ما دفع ناشطين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها "المشبوهة" وإحضارهم أمام القضاء.

وقال ل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مهسا أميني،، "للأسف ماتت ونقلت جثتها إلى معهد الطب الشرعي"، فيما نقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما في ذلك موقع "إيران وير" وصحيفة "شرق" عن أسرتها قولها إنها "نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة على اعتقالها وقد توفيت".

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ومن جهتها، أفادت قناة "تصوير 1500" التي تراقب الانتهاكات في إيران بأن "الشابة تلقت ضربة على رأسها"، ولم يتضح فورا ما الذي حدث في الفترة بين وصول الشابة إلى مركز الشرطة ثم نقلها الى المستشفى.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا خارج المستشفى حيث كانت تتلقى العلاج فيما الشرطة تسعى لتفريق المحتشدين.

https://twitter.com/i/web/status/1570825459050618880 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي هذا السياق، وصف البيت الأبيض الجمعة وفاة الشابة الإيرانية بأنه أمر "لا يُغتفر"، وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن على تويتر "نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاما والتي قيل إنها تعرضت للضرب خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. إنّ موتها أمر لا يُغتفَر. سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".

وكانت مهسا أميني (22 عاما) في زيارة إلى طهران مع عائلتها عندما أوقفتها الأربعاء الماضي وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.