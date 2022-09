الإمارات تتسلم أوراق اعتماد القنصل العام لإسرائيل في دبي

أفادت وكالة أنباء الإمارات" (وام)، أمس الجمعة، أن مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، تسلم البراءة القنصلية لقنصلة "إسرائيل" العامة في دبي والإمارات الشمالية، ليرون زسلانسكي، وذلك بمقر مكتب الوزارة في الإمارة.

وقالت الوكالة، إن "الشيخ مكتوم بن بطي، رحب بالقنصلة العامة الإسرائيلية بمناسبة تعيينها"، وأشاد "بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، معربا لها عن أمنياته لها بـ"التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.

وكانت ليرون زسلانسكي، قد أكدت الثلاثاء المنصرم، أنها "تقدمت بأوراق اعتمادها للشيخ مكتوم"، وأعربت في تغريدة لها، عن حماستها لبدء العمل في منصبها بصفة "قنصلة عامة لإسرائيل في دبي، ولتعزيز العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودبي".