الإمارات تتسلم أوراق اعتماد القنصل العام لإسرائيل في دبي

قالت الوكالة، إن "الشيخ مكتوم بن بطي، رحب بالقنصلة العامة الإسرائيلية بمناسبة تعيينها"،

أفادت وكالة أنباء الإمارات" (وام)، أمس الجمعة، أن مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، تسلم البراءة القنصلية لقنصلة "إسرائيل" العامة في دبي والإمارات الشمالية، ليرون زسلانسكي، وذلك بمقر مكتب الوزارة في الإمارة.

وقالت الوكالة، إن "الشيخ مكتوم بن بطي، رحب بالقنصلة العامة الإسرائيلية بمناسبة تعيينها"، وأشاد "بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط دولة الإمارات ودولة إسرائيل"، معربا لها عن أمنياته لها بـ"التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد.

وكانت ليرون زسلانسكي، قد أكدت الثلاثاء المنصرم، أنها "تقدمت بأوراق اعتمادها للشيخ مكتوم"، وأعربت في تغريدة لها، عن حماستها لبدء العمل في منصبها بصفة "قنصلة عامة لإسرائيل في دبي، ولتعزيز العلاقات الثنائية بين إسرائيل ودبي".

https://twitter.com/i/web/status/1569663907509465091 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يشار إلى أن البراءة القنصلية هي وثيقة رسمية تنطوي على إثبات صفة حاملها واختصاصه بوصفه معيناً لمباشرة مهام قنصل، تقدم لسلطات الدولة الأجنبية التي يباشر فيها مهامه.

ومن جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بعد لقائه في إسرائيل مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في تغريدة أمس الجمعة، إن "اتفاقيات إبراهيم التاريخية غيّرت وجه الشرق الأوسط بأكمله"

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أمس الجمعة، إلى ذكرى توقيع "اتفاقيات أبراهام" التي تم توقيعها قبل عامين، وقال اننا "نحتفل هذا الأسبوع بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات التطبيع. وقد أحدثت هذه الخطوات تغييرًا جذريًا بالنسبة لإسرائيل، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.