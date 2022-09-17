الأردن :ارتفاع حصيلة عمارة اللويبدة المنهارة في عمان إلى 14 قتيلًا بعد انتشال آخر جثة

أكد مصدر طبي، أن "الجثة الأخيرة تعود لامرأة، كان عناصر الإنقاذ قد انتشلوا جثتَي اثنتين من بناتها سابقا"

أفاد مصدر أمني أردني اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة طوابق في عمان، ارتفعت إلى 14 قتيلًا، بعد إخراج آخر جثة من بين الأنقاض.

وقال الناطق باسم باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان إن "بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لأكثر من 84 ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 14 وفاة".

وفي نفس السياق، أكد مصدر طبي، أن "الجثة الأخيرة تعود لامرأة، كان عناصر الإنقاذ قد انتشلوا جثتَي اثنتين من بناتها في الأيام السابقة"، مضيفا أنه "بحسب كشف الاستقصاء عن المتواجدين داخل البناية السكنية فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين"، مشيرًا إلى أنه "لم يردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء الماضي، أن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا الى انه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

وحتى أمس الجمعة، وبعد مرور ثلاثة أيام من انهيار المبنى، كانت قد انتُشلت 13 جثة من تحت أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم احياء العاصمة الأردنية.

تعد منطقة جبل اللويبدة حيث يقع المبنى من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.