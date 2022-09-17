المرشد الإيراني الأعلى يشارك حضورياً في لقاء عام بعد تقارير حول تدهور صحته

أكد مهدي فاطمي بور، أن "هيئات طلابية تشارك في لقاء اليوم مع خامنئي لإحياء مراسم الأربعينية".

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي حضر لقاء عاماً مع هيئات طلبة الجامعات لإحياء مراسم دينية، وذلك بعد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها عن تدهور صحته.

وقال التلفزيون الإيراني، أن "مشاركة المرشد الإيراني الأعلى حضورياً في المراسم الدينية التي انعقدت هذا العام تأتي لأول مرة، بعد عامين من جائحة كورونا"، حسب موقع العربي الجديد.

وبدوره، أكد مسؤول الشؤون الثقافية والسياسية بمؤسسة القيادة الإيرانية، مهدي فاطمي بور، في كلمة خلال المراسم، أن "هيئات طلابية تشارك في لقاء اليوم مع خامنئي لإحياء مراسم الأربعينية".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد ذكرت أمس الجمعة، أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي (83 عاما)، يعاني من المرض وتدهورت صحته مؤخرا حيث يمكث بالفراش تحت ملاحظة الأطباء، بعدما خضع لعملية جراحية الأسبوع المنصرم، بسبب انسداد في الأمعاء، ويعانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة.