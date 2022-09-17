الأمين العام لحزب الله اللبناني : "عيوننا كلها على حقل كاريش، وصواريخنا كذلك"

حسن نصر الله، "أعطينا فرصة حقيقية للمفاوضات من أجل إخراج لبنان من الفوضى الاقتصادية"

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، أن استخراج إسرائيل للغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه خط أحمر، وقال "أعتقد أن لدى الإسرائيليين والأميركيين وغيرهم المعطيات الكافية حول جدية المقاومة وأنها لا تمزح في الامر".

وأضاف حسن نصر الله، "عيوننا كلها على حقل كاريش، وصواريخنا كذلك"، مؤكدا "أعطينا فرصة حقيقية للمفاوضات من أجل إخراج لبنان من الفوضى الاقتصادية"، حسب موقع رأي اليوم.

وتابع السيد نصر الله، أن "الأولوية للقضية الفلسطينية والمواجهة مع إسرائيل هي التي ستحكم كل المواقف كما جاء في بيان حماس "، مؤكدا مؤكد ان "البيان الأخير لحماس بخصوص استئناف وتقوية العلاقات مع سوريا هو موقف تقدمي ونحن نحترم هذا كثيرا". واضاف“ان سوريا قيادة وشعباً ستبقى السند الحقيقي للشعب الفلسطيني وهي تتحمل التضحيات من أجله”.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أكدت في بيان، أمس الجمعة، إنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غاز بحري متنازع عليه مع لبنان، قبل ربطه بشبكة الغاز الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها "منحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة إينيرجيان ومقرها لندن".

كما كشفت صحيفة النهار اللبنانية، الأسبوع الماضي، أن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أكد أن "95 في المئة من اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل منجز".