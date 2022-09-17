اغلاق شارع ايالون في مدينة تل ابيب اعتبارا من الليلة، ازدحامات متوقعة في منطقة المركز

أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي اليوم السبت، بعدم الوصول الى مدينة تل ابيب، يوم غد الأحد الى اشعار اخر، من اتجاه الشمال، وذلك بعد الانهيار في شارع " ايالون " الذي يعتبر واحدا من اكثر الشوارع اكتظاظا في البلاد.

انهيار الشارع حلف حفرة بعمق 15 مترا على الاقل، وقد وقع الانهيار على ما يبدو بسبب اعمال بناء على مقربة من الشارع. وعليه وصلت وزيرة المواصلات هذا المساء للاطلاع على طريقة تعامل الطواقم مع هذا الحدث واعلنت ان الشارع سيكون مغلقًا منذ الليلة لفحص ملابسات الإنهيار.

وتم اغلاق الشارع من مفترق " غليلوت " حتى مفترق " السلام" بجانب مباني وزارة الأمن، وعلى مقربة من مباني " عزرائيلي" المعروفة، فيما اعلنت شركة القطارات عن وقف حركة القطارات في محطات القطار في المنطقة.

وأعرب عدد من الخبراء عن مخاوفهم ازاء انهيارات أخرى محتملة في هذا الشارع بسبب أعمال بناء مجاورة. علما أن هذه ليست المرة الأولى التي تنهار بها أجزاء من طرقات البلاد وتخلف حفرًا.