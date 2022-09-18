بعد اعتذار تشيلي: السفير الإسرائيلي لدى البلاد سيقدم أوراق اعتماده بنهاية الشهر الجاري

أوضح أوشبيز أنه يرحب بخطوة الاعتذار من جانب تشيلي، مضيفا أن ما حصل هو حادثة خطيرة من شأنها أن تتسبب بضرر كبير

بعد الضجة التي أثارها إعلان رفض الرئيس التشيلي قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي جيل أرتسيئيلي قامت وزيرة خارجية تشيلي خيمينا فوينتس توريجو بالاتصال بمدير عام وزير الخارجية الإسرائيلي آلون أوشبيز وقدمت اعتذارها عن عدم تمكن السفير الإسرائيلي من تقديم أوراق اعتماده في الموعد المقرر أي 15 من أيلول، وأضافت أن السفير سيتقدم لتسليم أوراق اعتماده في 30 أيلول/ سبتمبر الجاري.

أكدت المسؤول التشيلية أن العلاقات مع إسرائيل مهمة لتشيلي وأنهم معنيون بالحفاظ عليها.

من جهته، أوضح أوشبيز أنه يرحب بخطوة الاعتذار من جانب تشيلي، مضيفا أن ما حصل هو حادثة خطيرة من شأنها أن تتسبب بضرر كبير للعلاقات بين البلدين.

وعقب المدير التنفيذي لوزارة الخارجية على الموضوع برمته بالقول " أولئك الذين يرغبون بلعب دور إيجابي بدفع السلام والحوار، على غرار ما جاء في الإعلان المنشور في الصحافة، فإنه لا يستطيع فعل ذلك عبر الترويج لمقاطعة إسرائيل.

يذكر أن تقارير صحافية تناولت أمس رفض الرئيس التشيلي غابرييل بوريك قبول اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي احتجاجًا على الأحداث الجارية في الضفة الغربية، وسط الإشارة لمقتل فتى 17.

وكانت محاور في الضفة الغربية قد شهدت تصعيدًا أمنيا مؤخرا على خلفية مواجهات غير مسبوقة اندلعت بين مقاتلي الجيش الإسرائيلي وأفراد مسلحين سقط في إحداها ضابط إسرائيلي يدعى بار فلاح.