إيران: هتافات منددة بمقتل الشابة أميني و"الموت للدكتاتور"

خرج العشرات من الإيرانيين السبت، للتعبير عن غضبهم على مقتل شابة، قامت باحتجازها شرطة الآداب في إيران على خلفية عدم وضعها الحجاب على رأسها في الحيز العام. وقام المتظاهرون بالهتاف بشعارات مناهضة للحكومة، السبت في بلدة سقز الواقعة بمحافظة كردستان الغربية، حيث أقيمت جنازة مهسا أميني التي توفيت بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض عليها.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .