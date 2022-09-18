إيران: هتافات منددة بمقتل الشابة أميني و"الموت للدكتاتور"

نشرت صورة شاهد قبر مهسا أميني على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد كتب عليه: "لم تموتي. سيكون اسمك رمزا"

خرج العشرات من الإيرانيين السبت، للتعبير عن غضبهم على مقتل شابة، قامت باحتجازها شرطة الآداب في إيران على خلفية عدم وضعها الحجاب على رأسها في الحيز العام. وقام المتظاهرون بالهتاف بشعارات مناهضة للحكومة، السبت في بلدة سقز الواقعة بمحافظة كردستان الغربية، حيث أقيمت جنازة مهسا أميني التي توفيت بعد أن ألقت شرطة الآداب القبض عليها.

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وفي تقرير لبي بي سي نيوز باللغة العربية جاء أن إيرانيات قمن بخلع الحجاب احتجاجا، في جنازة مهسا أميني. وأفيد أن مهسا البالغة من العمر 22 عاما توفيت الجمعة بعد أيام من اعتقالها جراء تعرضها للضرب، فيما نفت الشرطة الإيرانية تلك المزاعم.

وكانت أميني توفيت الجمعة، بعد دخولها في غيبوبة إثر توقيفها الأربعاء الماضي على يد شرطة الأخلاق في طهران، ما دفع ناشطين إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها "المشبوهة" وإحضارهم أمام القضاء.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون "الموت للديكتاتور" في إشارة إلى المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين يشعلون الإطارات ويرشقون بالحجارة ضباط الشرطة الذين شوهدوا يطلقون الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وأفيد كذلك بوقوع إصابات واعتقالات.

ونشرت صورة شاهد قبر مهسا أميني على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد كتب عليه: "لم تموتي. سيكون اسمك رمزا".