تقرير: فلسطيني شارك في "عملية ميونيخ" عام 1972 ظل يقيم في برلين بعد إطلاق سراحه

كان الرجل يقيم في برلين الغربية وقصد برلين الشرقية يوميا تقريبا، للعمل في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية

بعد مرور أيام على إقامة ألمانيا الرسمية مراسم لإحياء ذكرى مقتل أعضاء البعثة الرياضية الإسرائيلية إلى ميونيخ في 1972 في عملية اختطاف انتهت بمجزرة راح ضحيتها 11 إسرائيلي على أرض القرية الأولمبية بميونيخ، أشارت صحيفة السبت إلى أن الشرطة الألمانية كانت على علم بإقامة أحد المتورطين باحتجاز رياضيين إسرائيليين لعدة سنوات في برلين، بعد العملية.

وأوردت صحيفة "سودوتش زيتونغ" الألمانية السبت أن أحد الفلسطينيين الثلاثة الذين أطلق سراحهم عاش لسنوات في برلين، مستندة الى تقرير من أرشيف شرطة ميونيخ.

وبحسب التقرير فإن الشرطة الفدرالية أبلغت شرطة ميونيخ التي كانت مسؤولة عن التحقيق بالهجوم، أن الفلسطيني كان يقيم في برلين الغربية، وأنه قصد برلين الشرقية يوميا تقريبا، للعمل في مكتب منظمة التحرير الفلسطينية.

ولم يحدد التقرير أي أعضاء أيلول الأسود الثلاثة الباقين على قيد الحياة وهم إبراهيم مسعود بدران وسامر محمد عبد الله وعبد قير الدناولي هو الشخص الذي عاش في برلين.

وفي 5 أيلول/سبتمبر عام 1972 اقتحم ثمانية مسلحين من منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية جناح الفريق الإسرائيلي في القرية الأولمبية وقتلوا اسرائيليين اثنين وأخذوا تسعة رهائن. ونفذت شرطة ألمانيا الغربية عملية إنقاذ فاشلة قُتل فيها الرهائن الاسرائيليون التسعة، بالإضافة إلى خمسة من محتجزيهم الثمانية وضابط شرطة.

وأطلقت الحكومة الألمانية سراح الخاطفين الثلاثة القبض على ثلاثة إرهابيين من قبل الشرطة الألمانية في قاعدة فورستنفيلدبروك الجوية: إبراهيم مسعود بدران ، سامر محمد عبد الله وعبد قير الدنولي ، 6 سبتمبر 1972بعد أسابيع بإطار عملية تبادل إثر خطف مسلحين لطائرة لوفتهانزا في 29 تشرين الاول/أكتوبر 1972 ومطالبتهم بالإفراج عنهم، ما دفع إسرائيل إلى شن عملية "غضب الله" لتعقب قادة "أيلول الأسود".

يذكر أن رئيس الدولة الألماني فرانك فالتر شتاينماير طلب في خطوة جاءت بعد 50 عاما على فاجعة ميونيخ الأولمبية، الصفح من أقارب وذوي الرياضيين الذي قتلوا على أرض القرية الأولمبية في ميونيخ وقال "اليوم هو يوم حداد وإحياء ذكرى وتفكّر. أنا ممتن لكم أنتم عائلات الضحايا لوجودكم هنا اليوم، كذلك لوجودك أيضًا إلى جانبي هنا حضرة الرئيس المحترم يتسحاك هرتسوغ". وأضاف "بدونكم جميعًا وبدون عائلات الضحايا وبدون وجود دولة إسرائيل، لم أكن لأتخيل حفل تخليد مشرف على هذا النحو".