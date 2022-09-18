إسرائيل: إقرار اقتراح لابيد إقامة آلية إقليمية بعنوان "منتدى النقب"

تخلق مجموعات العمل هذه روابط اقتصادية وأمنية خلال سنوات قليلة. قبل ذلك لم يكن بمقدورنا حتى أن نحلم به

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد بإنشاء آلية إقليمية بعنوان- منتدى النقب. وهو ما سيسمح لوزارة الخارجية بتضمين وتنسيق عمل المقرات المطلوبة في إسرائيل في إطار منتدى النقب. وسيترأس المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز فريق التوجيه الإسرائيلي ويمثل إسرائيل في لجنة التوجيه المشتركة بين الدول.

ورحب لابيد بالقرار مبينا أهميته "قرار الحكومة يحدد ويضع موازنات لمجموعات العمل لمنتدى النقب، الذي أنشأناه هذا العام مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر. وتخلق مجموعات العمل هذه روابط اقتصادية وأمنية خلال سنوات قليلة. قبل ذلك لم يكن بمقدورنا حتى أن نحلم به. نعمل سويًا في مشاريع تكنولوجيا الغذاء والمياه والطاقة والسياحة والمناخ وتعميق التجارة بين بلدينا وإجراء حوار يعزز أمن إسرائيل".

سيقود الرؤساء التنفيذيون لوزارات الزراعة والتنمية الريفية، الثقافة والرياضة، الطاقة، السياحة، الصحة والأمن، عمل مقر مجموعات العمل الإسرائيلية، بمشاركة وزارة التعاون الإقليمي ووزارات الاقتصاد والتمويل.

وأسفر عن قمة النقب التاريخية بمبادرة من رئيس الوزراء في حينه نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد في سديه بوكير في آذار/ مارس 2022، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى اجتماع اللجنة التوجيهية الذي عقد في المنامة، البحرين في يونيو 2022، إنشاء الهيكل الإقليمي - منتدى النقب.

يأتي الآن قرار الحكومة ليحدد طريقة عمل المنتدى، لصالح تعزيز أهداف المبادرة: الاستقرار والأمن الإقليميين ، قيادة التعاون السياسي والاقتصادي، والعلاقات على مستوى الشعوب بين الدول الأعضاء ولصالح رفاهية شعوب المنطقة.

سيعمل منتدى النقب على أساس ست مجموعات عمل مشتركة بين الدول في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والسياحة، والصحة، والتعليم والتسامح، والأمن الإقليمي.