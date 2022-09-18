مسؤول تركي يكشف عن إمكانية ربط بلاده بالخليج سككياً عبر الكويت مروراً بالعراق

بشار أورغلو، أن المشروع مطروح بقوة فيما يخص إنشاء خط سكة حديدية بين تركيا والعراق

أفادت صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأحد، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا رئيس لجنة الأعمال التركية - القطرية، بشار أورغلو، كشف عن إمكانية ربط تركيا بالخليج سككياً عبر الكويت مروراً بالعراق.

وأضافت الصحيفة، أن بشار أورغلو، أكد أنه "في الوقت الحالي توجد صعوبة في إمكانية طرح مشروع خط سكة حديدية يربط قطر بتركيا، نظراً للمسافة البعيدة بين الدولتين، لكن المشروع مطروح بقوة فيما يخص إنشاء خط سكة حديدية بين تركيا والعراق، ومن ثم يمكن ربط هذه السكة بالكويت، حسب موقغ الخليج أون لاين.

وتابع بشار أورغلو، في لقائه مع مجموعة من ممثلي الصحف القطرية في إسطنبول، أن "العمل جارٍ لوضع خطط تمديد وتوسعة شبكة مترو الدوحة"، الذي اعتبره "مشروعاً نوعياً وأصبح علامة فارقة في مجال البنية التحتية بالمنطقة"، مؤكدا أن "قطر وضعت معايير هامة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، كما أنها وضعت ميزانية مناسبة جداً لمشروع المترو".