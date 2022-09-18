قائد شرطة القدس: هناك تحذيرات من وقوع عمليات في القدس

قائد شرطة القدس :"نفذنا عددا من الاعتقالات الادارية، واحبطنا 47 هجوما محتملا"

قال قائد شرطة لواء القدس الرقيب دورون ترجمان في مؤتمر صحافي، بأن شرطة القدس استكملت تنفيذ ثلث الاعتقالات لعناصر محتملين لتنفيذ عمليات في فترة الاعياد اليهودية، كما أشار إلى احباط 47 هجوما محتملا. وقال ترجمان إن الحديث يدور عن استعدادات عادية للأعياد اليهودية، وطالب الجمهور عدم الشعود بالذعر. وبحسب التقديرات هناك توقعات بأن يزور الآلاف القدس هذه الفترة.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية باستعدادات مع جولات ميدانية، تنسيقات، جلسات لاستعدادات والموافقات على خطط، بهدف التخطيط مسبقا لنشاط عملياتي عند الحاجة. القوات الأمنية المختلفة من بينها شرطة القدس، قوات حرس الحدود ومتوعين سيتم توزيعهم في أماكن مزدحمة بالجمهور، وفي الأماكن المقدسة، والأماكن الترفيهية للاستجابة لأية سيناريوهات متوقعة، كما ضاعفت الشرطة العناصر الأمنية في منطقة حائط المبكى وطالبوا الجمهور الانصياع إلى التعليمات.

وقال الرقيب ترجمان إنه استعدادا للأعياد نفذت الشرطة عددا من الأنشطة الوقائية، من بينها اعتقالات عادية، وايضا اعتقالات إدارية لكنه لم يتطرق الى عدد هذه الاعتقالات. اضافة لذلك، قال إنه وقع على عدد من أوامر الإبعاد ليهود ومسلمين عن الحرم القدسي. وقال إن نحو 2000 شرطة في منطقة القدس على أهبة الاستعداد لتأمين العديد من الأحداث في فترة الأعياد. اضافة لذلك، الشرطة ستضاعف عناصرها الذين يتحركون وهم يستقلون مركبات ذات عجلتين بهدف الاستجابة بصورة أكثر للأحداث كما يتطلب الأمر.

وشدد ترجمان على أن التصعيد والتوتر في الضفة الغربية لا ينزلق حاليا إلى القدس، لكن هناك تحذيرات من وقوع عمليات في المدينة، وتعمل الشرطة الإسرائيلية على إحباطها. وقال إن الشرطة تجري حوارا وتعاونا مثمرا مع الوقف الاسلامي في الحرم القدسي بهدف منع اي تصعيد في المكان. ومن المتوقع ان يزور المدينة في فترة الاعياد عشرات الآلاف من الزوار، وستجري الأحداث المركزية في منطقة حائط المبكى والذي يتسع لـ18,700 شخص.