توقعات لعقد اجتماع بين رئيس الحكومة الاسرائيلية والعاهل الاردني الثلاثاء القادم

يأتي هذا في ظل التصعيد في الضفة الغربية، حيث كانت المملكة منخرطة لتهدئة الأوضاع

في ظل التصعيد في الضفة الغربية، أكد مسؤولون إسرائيليون للقناة الاسرائيلية "13" أن اتصالات متقدمة تجري بين إسرائيل والأردن لتنسيق اجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد والعاهل الأردني عبد الله الثاني، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك.

الاجتماع، في حال حدث، فإنه سيجري الثلاثاء القادم، وذلك لأن المملكة في الأسابيع الأخيرة كانت منخرطة في المحاولات لتهدئة الأوضاع في أعقاب التصعيد في الضفة الغربية، ولدفع الرئيس الفلسطيني للتدخل بما يحدث في السلطة الفلسطينية. وفي المقابل ايضا، هناك اتصالات متقدمة بين لابيد وبين رئيس حكومة اليابان.

ويشار الى انه في شهر تموز/يوليو اجتمع رئيس الحكومة يائير لابيد مع العاهل الأردني في عمان، لأول مرة منذ توليه منصبه. وذكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان إن الاثنين ناقشا "الفرص العديدة لمحتوى إضافي في اتفاق السلام، وتحسين العلاقة طويلة المدى بين الشعبين وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين".

وأفيد أن القادة شددا في اجتماعهما على أهمية العلاقة الشخصية الوثيقة والتقدير المتبادل بينهما، باعتبارها ركيزة مهمة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتقديم انجازات حقيقية للشعبين وللمنطقة كلها. وايضا نوقشت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى إسرائيل والمنطقة، والامكانيات والفرص التي جلبتها هذه الزيارة- بما في ذلك كل ما يتعلق بالخريطة الاقليمية.