English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • توقعات لعقد اجتماع بين رئيس الحكومة الاسرائيلية والعاهل الاردني الثلاثاء القادم

توقعات لعقد اجتماع بين رئيس الحكومة الاسرائيلية والعاهل الاردني الثلاثاء القادم

i24news

دقيقة 1
تظهر صورة نشرها القصر الملكي الأردني في 10 مارس 2022 لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (في الوسط) مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد (إلى اليسار) في العاصمة الأردنية عمان.
Yousef ALLAN / AFPتظهر صورة نشرها القصر الملكي الأردني في 10 مارس 2022 لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (في الوسط) مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد (إلى اليسار) في العاصمة الأردنية عمان.

يأتي هذا في ظل التصعيد في الضفة الغربية، حيث كانت المملكة منخرطة لتهدئة الأوضاع

في ظل التصعيد في الضفة الغربية، أكد مسؤولون إسرائيليون للقناة الاسرائيلية "13" أن اتصالات متقدمة تجري بين إسرائيل والأردن لتنسيق اجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد والعاهل الأردني عبد الله الثاني، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك. 

Video poster

 

الاجتماع، في حال حدث، فإنه سيجري الثلاثاء القادم، وذلك لأن المملكة في الأسابيع الأخيرة كانت منخرطة في المحاولات لتهدئة الأوضاع في أعقاب التصعيد في الضفة الغربية، ولدفع الرئيس الفلسطيني للتدخل بما يحدث في السلطة الفلسطينية. وفي المقابل ايضا، هناك اتصالات متقدمة بين لابيد وبين رئيس حكومة اليابان. 

ويشار الى انه في شهر تموز/يوليو اجتمع رئيس الحكومة يائير لابيد مع العاهل الأردني في عمان، لأول مرة منذ توليه منصبه. وذكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان إن الاثنين ناقشا "الفرص العديدة لمحتوى إضافي في اتفاق السلام، وتحسين العلاقة طويلة المدى بين الشعبين وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين". 

وأفيد أن القادة شددا في اجتماعهما على أهمية العلاقة الشخصية الوثيقة والتقدير المتبادل بينهما، باعتبارها ركيزة مهمة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتقديم انجازات حقيقية للشعبين وللمنطقة كلها. وايضا نوقشت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى إسرائيل والمنطقة، والامكانيات والفرص التي جلبتها هذه الزيارة- بما في ذلك كل ما يتعلق بالخريطة الاقليمية. 

 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق