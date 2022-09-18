من التهميش إلى قوة سياسية تحسم هوية الحكومات في إسرائيل، "الصهيونية الدينية" التاريخ والتحول

الصحوةُ الدينيةُ في إسرائيل، بدأتْ بعدَ انتصارِها المفاجئِ والساحق، في ألفٍ وتسعِ مئةٍ، وسبعةٍ وستين.

آخرُ استطلاعٍ للرأي، يتكهنُ أن تكونَ كتلةُ أقصى اليمين: الصهيونيةُ المُتدينة، رابعَ قوةٍ نيابيةٍ في الكنيست، برصيدِ اثنيْ عشرَ مقعدًا، من أصلِ مئةٍ وعشرين.

اسمُ القائمة، يعودُ إلى مكونٍ اجتماعيٍ إسرائيلي، لكنهُ أيضًا تيارٌ في الحركةِ الصهيونية، مُنظّرهُ الحاخام كوك، الذي وعلى عكسِ أغلبِ الحاخامات، صالَحَ الصهاينةَ العلمانيين.

جذورُ الكتلة، تعودُ إلى حزبِ المفدال، حزبٌ تأسسَ عامَ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وستةٍ وخمسين.

سينك بروفيسور آشير كوهين- محاضر وباحث في جامعة بار ايلان "كانوا وقتَها معَ اليسار، ومعقلَهم في الكيبوتسات المُتدينة. لم يكن اهتمامَهُم أمنيًا أو يُعنى بالسياسةِ الخارجية، بل التربيةُ اليهودية. والتبشيرُ الداخلي، أي إعادةَ اليهودِ إلى تعاليمِ الدينِ وطقوسه. ليسَ أكثر".

الصحوةُ الدينيةُ في إسرائيل، بدأتْ بعدَ انتصارِها المفاجئِ والساحق، في ألفٍ وتسعِ مئةٍ، وسبعةٍ وستين، ما اعتُبر معجزةً إلهية، وتعززت بعدَ السيطرةِ على المُقدساتِ اليهودية، في القدسِ وسيناءَ والخليلَ ونابلس.

سينك بروفيسور آشير كوهين- محاضر وباحث في جامعة بار ايلان "التغييرُ انعكسَ على السياسية، وذروتهُ في أواسطِ السبعينيات. حينما انقلبَ شبابُ المفدالِ المتشدد، على الحرسِ القديمِ المعتدلِ داخلَ الحزب. ونقلوا الحزبَ الى اليمين، فأصبحَ معقلُ الحزبِ في المُستوطنات. واهتمامَهم تحوّلَ إلى الامنِ والسياسةِ الخارجية".

تحوّلٌ لم يشمل كل المُكون الاجتماعي، لكنه انعكسَ على الكتلة: فنتجَ عن المفدال حزبُ البيتِ اليهودي، ومنهُ خرجَ الاتحادُ القومي.

اتحادٌ، أنشأَ كتلةَ الصهيونيةِ المُتدينة، بعدما تحالفَ معَ عناصرَ متشددةٍ أكثر- لا تنتمي إلى التيار: هم أتباع كهانا حزبُ عوتسما يهوديت.

علاقةُ الليكودِ بأتباعِ كهانا، منحت الأخيرين شرعيةً طالما أفلتت منهم، وأظهرت الانتخاباتُ الوشيكة، تبدلًا عميقًا، في علاقةِ الإسرائيليينَ معهم، بشكلٍ غيرِ مسبوق.

أما مجتمعُ الصهيونيةُ المُتدينة، فزادَ نفوذُهُ في السنواتِ الأخيرة، في الحياةِ العامةِ وخصوصًا الإعلامَ والجيشَ والمحاكم. كما وصلَ أحدُ أبنائه: نفتالي بنيت، إلى رأسِ هرمِ السلطة: كرسيِ رئاسةِ الحكومة، العامَ الماضي.

التقدمُ الصاروخيُ للصهيونيةِ المُتدينة، يثبتُ أن دعمها لا ينحصرُ في مناطقِها أو جمهورها التقليديَ فحسب، ما يعني أنها حققتْ هدَفها الأول: تطبيعُ وضعها، والخروجُ منَ التهميش. أما هدُفها الانتخابي: فأن ينجحَ نتنياهو في تشكيلِ حكومةٍ، يشكّلونَ عامودَها الفقري.