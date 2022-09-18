رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق: "أولئك الذين يريدون تفكيك السلطة الفلسطينية سوف يتسببون في كارثة في إسرائيل"

انتقدت زعيمة البيت اليهودي إيليت شاكيد، وعضو الكنيست عن (الصهيونية دينية) أوفير صوفر، تصريحات غادي أيزنكوت

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي أيزنكوت، الذي يترشح مع حزب "معسكر الدولة" ، أنه على الرغم من أنه يدعم الكتل الاستيطانية، إلا أنه يعتبر حل الدولة الواحدة كارثيًا على إسرائيل.

وقال غادي أيزنكوت، "أولئك الذين يريدون تفكيك السلطة الفلسطينية [...] للعودة إلى غوش قطيف في غزة، في رأيي سوف يجلبون، كارثة إلى إسرائيل"، وأضاف في إحدى الفعاليات أنه "يجب على إسرائيل منع إنشاء دولة ثنائية القومية والسعي إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" مستشهداً بـ "الخطوات الثلاث الأكثر أهمية" للحد من الصراع: اتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل وفك الارتباط عن غزة .

وتابع غادي أيزنكوت، أنه "يدعم قيمة المستوطنات دون دعم البؤر الاستيطانية الغير القانونية"، التي يؤكد أنه "يجب تفكيكها"

ومن جانبها، انتقدت زعيمة "البيت اليهودي" إيليت شاكيد، وعضو الكنيست عن (الصهيونية الدينية) أوفير صوفر، تصريحات غادي أيزنكوت، قائلين إن تعليقاته تثبت أن زعيم الحزب بيني غانتس "يساري خطير".