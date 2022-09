وزير الأمن الإسرائيلي ​ووزير الخارجية الإماراتي يناقشان تطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية

إلتقى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الذي يزور البلاد

وقال مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، في بيان له، إن "الجانبان ناقشا تطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، والحاجة إلى تعميق التعاون الأمني، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلطة الفلسطينية".