وزير الأمن الإسرائيلي ​ووزير الخارجية الإماراتي يناقشان تطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية

قال مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، إن "الجانبان ناقشا تطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية"

إلتقى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الذي يزور البلاد

وقال مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، في بيان له، إن "الجانبان ناقشا تطوير العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، والحاجة إلى تعميق التعاون الأمني، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلطة الفلسطينية".

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وقال غانتس في تدوينة له في حسابه على تويتر : "مع إحتفالنا بمرور عامين على إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية، فقد كان من دواعي سروري الإجتماع بوزير الخارجية الإماراتي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد، حيث ركزت محادثتنا على السياسة الإقليمية، والأمن والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".

وجرى اللقاء في منزل السفير الأماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، ويتواجد السيد بن زايد في البلاد منذ الأربعاء الماضي كجزء من رحلة لإحياء الذكرى الثانية لاتفاقات إبراهيم.