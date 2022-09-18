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إسرائيل: اعتقال فلسطينيين يحملان سلاحا رشاشا بالقرب من حاجز امني

i24news

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سلاخ رشاش من طراز كارلو تم العثور عليه بعد أن حاول فلسطينيون عبور السياج الأمني ​​للضفة الغربية بالقرب من باقة الغربية في 18 سبتمبر 2022.
Armée israélienneسلاخ رشاش من طراز كارلو تم العثور عليه بعد أن حاول فلسطينيون عبور السياج الأمني ​​للضفة الغربية بالقرب من باقة الغربية في 18 سبتمبر 2022.

جاء هذا في اعقاب رصد ابراج المراقبة للمشتبهين خلال محاولتهما اجتياز حاجز امني

اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم عن اعتقال فلسطينيين اثنين ، كان أحدهما يحمل سلاح رشاش، وذلك خلال محاولتهما عبور السياج الأمني في الضفة الغربية، وتم نقل المشتبه بهما والأسلحة التي بحوزتهما الى اجراء مزيد التحقيقات. 

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وبموجب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي ذكر أن الجنود المتواجدين في أبراج المراقبة رصدوا المشتبه بهما خلال محاولتهما اجتياز الحاجز الأمني المجاور لمدينة باقة الغربية وسط إسرائيل. 

وفي أعقاب ذلك ارسل عناصر من الجيش الإسرائيلي الى المكان وتم اعتقال المشتبه بهما. 

وعثر على سلاح من طراز "كارلو " بحوزة احد المشتبه بهما، وفي اعقاب عمليات تفتيش اضافية في المنطقة، اعتقل الجنود الإسرائيليون فلسطيني اضافي يرجح على أنه جزء من هذه الخلية. 

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