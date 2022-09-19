إسرائيل: هجوم إطلاق نار على مركبة إسرائيلية بالقرب من قرية حوارة في الضفة الغربية

نتج عنه إصابة السيارة بأربع رصاصات على الأقل وتمكن السائق الإسرائيلي من مواصلة السير حتى مدخل بلدة أريئيل

تعرضت مركبة إسرائيلية لإطلاق نار من سيارة فلسطينية قرب قرية حوارة بالضفة الغربية نتج عنه إصابة السيارة بأربع رصاصات على الأقل وتمكن السائق الإسرائيلي من مواصلة السير حتى مدخل بلدة أريئيل، و لا إصابات.

كما تم العثور على حقائب الظهر في المنطقة، وقوات الجيش الإسرائيلي تلاحق منفذي الهجوم.

وكان الجيش الاسرائيلي في بيان، قد أعلن، أمس الأحد، عن اعتقال فلسطينيين، أحدهما كان يحمل سلاحا رشاشا، وذلك خلال محاولتهما عبور السياج الأمني في الضفة الغربية، وتم نقل المشتبه بهما والأسلحة التي بحوزتهما الى اجراء مزيد التحقيقات.

وبموجب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي ذكر أن الجنود المتواجدين في أبراج المراقبة رصدوا المشتبه بهما خلال محاولتهما اجتياز الحاجز الأمني المجاور لمدينة باقة الغربية وسط إسرائيل.