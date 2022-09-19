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إسرائيل: هجوم إطلاق نار على مركبة إسرائيلية بالقرب من قرية حوارة في الضفة الغربية

i24NEWS

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قوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ووحدات مختارة تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية في إطار عملية "كاسر الأمواج" 12.04.2022
IDF spokespersonقوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ووحدات مختارة تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية في إطار عملية "كاسر الأمواج" 12.04.2022

نتج عنه إصابة السيارة بأربع رصاصات على الأقل وتمكن السائق الإسرائيلي من مواصلة السير حتى مدخل بلدة أريئيل

تعرضت مركبة إسرائيلية لإطلاق نار من سيارة فلسطينية قرب قرية حوارة بالضفة الغربية نتج عنه إصابة السيارة بأربع رصاصات على الأقل وتمكن السائق الإسرائيلي من مواصلة السير حتى مدخل بلدة أريئيل، و لا إصابات. 

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كما تم العثور على حقائب الظهر في المنطقة، وقوات الجيش الإسرائيلي تلاحق منفذي الهجوم.

وكان الجيش الاسرائيلي في بيان، قد أعلن، أمس الأحد، عن اعتقال فلسطينيين، أحدهما كان يحمل سلاحا رشاشا، وذلك خلال محاولتهما عبور السياج الأمني في الضفة الغربية، وتم نقل المشتبه بهما والأسلحة التي بحوزتهما الى اجراء مزيد التحقيقات. 

وبموجب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي ذكر أن الجنود المتواجدين في أبراج المراقبة رصدوا المشتبه بهما خلال محاولتهما اجتياز الحاجز الأمني المجاور لمدينة باقة الغربية وسط إسرائيل. 

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