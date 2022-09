الرئيس الإيراني يشكك في الهولوكوست ويدعو إلى "التحقيق فيها"

رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاعتراف بوقوع الهولوكوست، وقال إن “الأحداث التاريخية يجب التحقيق فيها من قبل الباحثين والمؤرخين، هناك بعض الأدلة على حدوث ذلك. إذا كان الأمر حقيقي، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق والبحث فيها".

