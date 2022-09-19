الرئيس الإيراني يشكك في الهولوكوست ويدعو إلى "التحقيق فيها"

الرئيس الإيراني:"هناك بعض الأدلة على حدوث ذلك. إذا كان الأمر حقيقي، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق والبحث فيها"

رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاعتراف بوقوع الهولوكوست، وقال إن “الأحداث التاريخية يجب التحقيق فيها من قبل الباحثين والمؤرخين، هناك بعض الأدلة على حدوث ذلك. إذا كان الأمر حقيقي، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق والبحث فيها".

https://twitter.com/i/web/status/1571662355225796608 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

جاءت تصريحات إبراهيم رئيس في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" لشبكة (سي. بي.إس) حول ما إذا كانت "الهولوكوست" قد حدثت وأن 6 ملايين يهودي قد قتلوا، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان لإسرائيل الحق في الوجود، أجاب إبراهيم رئيسي: “كما ترون، شعب فلسطين هو الواقع. هذا حق لأهل فلسطين الذين أجبروا على ترك ديارهم ووطنهم. الأمريكيون يدعمون إسرائيل لتترسخ هناك “.

وفي نفس السياق، قال إبراهيم رئيسي، عن اتفاقيات إبراهيم التي وقعتها كل من المغرب والبحرين والسودان والإمارات: “إذا صافحت دولة ما إسرائيل ، فهي شريكة في جرائمهم، إنهم يتحدون فكرة فلسطين ذاتها “.

ومن جانبه، ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان بتصريحات رئيسي، وأكد في تغريدة له، أنه "صدم لسماع تصريحات الرئيس الإيراني التي تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المحرقة قد حدثت أم لا. أناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ينكر على مسرح عالمي لنشر معاداة السامية والكراهية".