إسرائيل: مجلس الأمن القومي يوصي بالحذر بخصوص السفر بمناسبة الأعياد اليهودية

"إيران ستواصل نشاطها لاستهداف إسرائيليين والمساس بأهداف يهودية في مختلف دول العالم خلال فترة الأعياد اليهودية"

قبل حلول فترة الأعياد اليهودية التي تستمر نحو ثلاثة أسابيع وتبدأ اليوم الإثنين، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي توصيات باتخاذ احتياطات الحذر قبل السفر إلى خارج البلاد، ودعا المسافرين إلى الأخذ بالحسبان تحذيرات السفر قبل شراء التذاكر.

وأشار بيان مجلس الأمن القومي إلى تقييمات مفادها أن إيران ستواصل نشاطها لاستهداف إسرائيليين والمساس بأهداف يهودية في مختلف الدول العالم خلال فترة الأعياد اليهودية، وحذر المجلس من "مغبة التعرض لعمليات إرهابية من جانب بعض التنظيمات بما فيها حركة الجهاد الإسلامي وتنظيم ’داعش’"

وأكد بيان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على أن "التنظيمات لها بنية تحتية إرهابية تمكنها من القيام بنشاط واسع في الشرق الأوسط وخاصة في منطقة سيناء وإفريقيا وآسيا"

ومن جهته يرى قسم مكافحة الإرهاب في إسرائيل أنه في الفترة المقبلة، ستستمر إيران في العمل ضد أهداف إسرائيلية حول العالم، سواء في الدول القريبة من إيران أو في الدول الغربية والأوروبية، وأنه يتعامل مع قضايا أخرى مثل المسائل القنصلية، والتحذيرات للإسرائيليين بشأن مناطق القتال، وعدم الاستقرار السياسي أو الإجرام، من قبل وزارة الخارجية.

وتصدر قيادة الأمن القومي، من وقت لآخر، تقييما للمخاطر التي يتعرض لها الإسرائيليون في الخارج من "العناصر الإرهابية"، قد تكون راجعة إلى دافع إيذاء الإسرائيليين واليهود، أو احتمال وقوع إصابات عرضية مرتبطة بحادث إرهابي في الخارج

وعلى مدى العامين المنصرمين، كثفت إيران وحلفاؤها أنشطتهم في الخارج بهدف إلحاق الضرر بالإسرائيليين، حيث تم في 2021-2022، إحباط عدة محاولات إيرانية.