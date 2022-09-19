سوريا : قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شمال شرق البلاد

كانت قاعدة القرية الخضراء هدفا الشهر الماضي لأعمال عنف بين الجيش الأمريكي وجماعات مدعومة من إيران

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء التي تضم قوات ومعدات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في سوريا أمس الأحد، مشيرة إلى أن "الهجوم كان فاشل".

وقالت الوزارة في بيان لها: إن "3 صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة، وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ على بعد نحو 5 كيلومترات"، وتابعت أنها "تحقق في الهجوم من دون تقديم أي تفاصيل إضافية"، حسب موقع العين الإخبارية.

ومن جانبه، ذكر التلفزيون السوري، أنه "تم استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بعدة صواريخ وتصاعد النيران وأعمدة الدخان منها".

وكانت قاعدة القرية الخضراء هدفا الشهر الماضي لأعمال عنف بين الجيش الأمريكي وجماعات مدعومة من إيران، مما أسفر عن إصابة جندي أمريكي بجروح طفيفة، فيما قتل عدد من عناصر الجماعات في عمل انتقامي أمريكي.

وانتشرت القوات الأمريكية لأول مرة في سوريا خلال حملة إدارة أوباما ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. ولا يزال هناك 900 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في شرق البلاد.