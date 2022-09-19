English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

سوريا : قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شمال شرق البلاد

i24NEWS

دقيقة 1
جنود أمريكيون يقومون بدورية في قرية الجوادية السورية في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع تركيا في 30 أغسطس 2021.
Delil SOULEIMAN / AFPجنود أمريكيون يقومون بدورية في قرية الجوادية السورية في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع تركيا في 30 أغسطس 2021.

كانت قاعدة القرية الخضراء هدفا الشهر الماضي لأعمال عنف بين الجيش الأمريكي وجماعات مدعومة من إيران

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة القرية الخضراء التي تضم قوات ومعدات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في سوريا أمس الأحد، مشيرة إلى أن "الهجوم كان فاشل".

Video poster

وقالت الوزارة في بيان لها: إن "3 صواريخ عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة، وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ على بعد نحو 5 كيلومترات"، وتابعت أنها "تحقق في الهجوم من دون تقديم أي تفاصيل إضافية"، حسب موقع العين الإخبارية.

ومن جانبه، ذكر التلفزيون السوري، أنه "تم استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بعدة صواريخ وتصاعد النيران وأعمدة الدخان منها".

وكانت قاعدة القرية الخضراء هدفا الشهر الماضي لأعمال عنف بين الجيش الأمريكي وجماعات مدعومة من إيران، مما أسفر عن إصابة جندي أمريكي بجروح طفيفة، فيما قتل عدد من عناصر الجماعات في عمل انتقامي أمريكي. 

وانتشرت القوات الأمريكية لأول مرة في سوريا خلال حملة إدارة أوباما ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. ولا يزال هناك 900 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في شرق البلاد. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق