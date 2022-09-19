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رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجه مساء اليوم لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

i24NEWS

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يدلي ببيان قبل مغادرته إلى باريس في أول رحلة رسمية له ، في مطار بن غوريون ، 5 يوليو 2022
Prime Minister's Officeرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يدلي ببيان قبل مغادرته إلى باريس في أول رحلة رسمية له ، في مطار بن غوريون ، 5 يوليو 2022

سيكون برنامج إيران النووي أيضًا في قلب مناقشات لابيد مع رؤساء الدول الآخرين على هامش الجمعية العامة.

سيغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائي لبيد، مساء الاثنين، إسرئايل في اتجاه نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيركز خطابه، الخميس الوشيك، حول إيران ومعارضة إسرائيل لا ستئناف الاتفاق النووي.

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وسيكون برنامج إيران النووي أيضًا في قلب مناقشات رئيس الوزراء الإسرائيلي مع رؤساء الدول الآخرين على هامش الجمعية العامة.

ومن المقرر عقد عدة اجتماعات رسمية، لا سيما مع رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة إليزابيث تروس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكذلك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيكون هذا أول لقاء بين الرئيس التركي ورئيس حكومة إسرائيلي منذ عام 2008.

هذه الرحلة الرسمية وهذه اللقاءات لها أهمية قصوى بالنسبة يائير لبيد، الذي يسعى إلى ترسيخ مكانته الدولية وتسجيل نقاط مع الرأي العام الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست  المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الوشيك.

وسيرافق لبيد في زيارته لنيويورك مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز، السكرتير العسكري للبيد أفي غيل، السفير الإسرائيلي لدى أميركا مايك هرتسوغ، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، القنصل الإسرائيلي أساف زمير، وموظفين آخرين في مكتبه.

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