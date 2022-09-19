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الحدود السورية: اعتقال أربعة مشتبه بهم ألقوا قذائف على الأراضي الإسرائيلية

i24NEWS

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لافتة تحذر من الألغام الأرضية تظهر في جدار من الأسلاك الشائكة في مرتفعات الجولان في 22 أبريل 2021 بالقرب من السياج الحدودي مع محافظة القنيطرة السورية.
JALAA MAREY / AFPلافتة تحذر من الألغام الأرضية تظهر في جدار من الأسلاك الشائكة في مرتفعات الجولان في 22 أبريل 2021 بالقرب من السياج الحدودي مع محافظة القنيطرة السورية.

بعد اكتشاف المشتبه بهم، عبر الجنود السياج الحدودي وشرعوا في عملية اعتقال أجبروا خلالها على إطلاق النار

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته اعتقلت، صباح اليوم الإثنين، أربعة مشتبه بهم  ألقوا أجساما مجهولة تشبه الألغام أو عبوات ناسفة في منطقة السياج الحدودي مع سوريا، باتجاه الأراضي الإسرائيلية من هضبة الجولان.

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وأفاد البيان أنه بعد رصد المشتبه بهم، عبر الجنود الإسرائيليون السياج الحدودي وشرعوا في عملية اعتقال أجبروا خلالها على إطلاق النار في الجزء السفلي من أحد المشتبه بهم ونقل إلى امستشفى جنوب طبرية(شمال البلاد) لتلقي العلاج.

ولم ترد انباء عن وقوع اصابات في صفوف القوات الاسرائيلية خلال الحادث.

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