إيران : الشرطة تعلق على وفاة الشابة مهسا أميني وتؤكد أنه "حادث مؤسف"

رئيس إيران أسرة الشابة العشرينية، وقال مواسيا إياهم إنه "يشعر وكأنما فقد شخصياً ابنة له"

أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، اليوم الإثنين، أن الشرطة الإيرانية وصفت وفاة، مهسا أميني، بأنها "حادث مؤسف" لا تريد أن يتكرر.

وقال قائد شرطة طهران الكبرى، حسين رحيمي، "وجهت اتهامات وضيعة للشرطة الإيرانية، سننتظر حتى يوم صدور الحكم لكن لا يمكننا التوقف عن أداء العمل الأمني".

وكانت مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، قد توفيت بعدما دخلت في غيبوبة بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران الأسبوع الماضي، مما أثار احتجاجات غاضبة في أنحاء البلاد بسبب طريقة معاملة قوات الأمن للنساء.

وقالت شرطة طهران الخميس الماضي إن مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي "إرشادات" بشأن قواعد اللباس، مضيفة "لقد عانت فجأة من مشكلة في القلب ونقلت على الفور إلى المستشفى".

ونقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما في ذلك موقع "إيران وير" وصحيفة "شرق" عن أسرتها قولها إنها نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة من اعتقالها وتوفيت الآن.

وخرج العشرات من الإيرانيين السبت المنصرم، للتعبير عن غضبهم على مقتل الشابة، وقام المتظاهرون بالهتاف بشعارات مناهضة للحكومة، في بلدة سقز الواقعة بمحافظة كردستان الغربية.

ومن جانبه، هاتف رئيس إيران أسرة الشابة العشرينية، وقال مواسيا إياهم إنه "يشعر وكأنما فقد شخصياً ابنة له" وشدد على أنه "سيكون هناك تحقيقٌ شامل حول ملابسات وفاتها".

يشار إلى أنه بعد الثورة الإسلامية عام 1979، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية، بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.